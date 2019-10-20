Другороссы митингуют у стен посольства Латвии

Представители основанной Эдуардом Лимоновым незарегистрированной партии "Другая Россия" вышли с миниатюрным митингом к стенам посольства Латвии в Петербурге. Акция согласована с администрацией Центрального района.

На мероприятие собрались порядка 40 человек, в руках они держат флаги и плакаты; периодически толпа скандирует лозунги.

Главные претензии собравшихся к властям Латвии - упразднение русскоязычных школ и детсадов. Недовольство другороссов вызывает и инициатива президента страны Эгилса Левитса отмечать "день легионеров" - шествия бывших нацистских военных.

"Русским школам -да! Маршам SS - нет! Россия - всё, остальное - ничто!" - выкрикивают демонстранты.

Полиции не видно, правоохранители не мешают проводить мероприятие.