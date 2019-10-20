В Москве у Соловецкого камня проходит акция "Бессмертный ГУЛАГ"

Жители Москвы собрались у Соловецкого камня на акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ".

Изначально столичная мэрия отказала заявителям в согласовании полномасштабного мероприятия в виде шествия, в связи с чем было решено провести её в формате одиночных пикетов. Поводом для отказа послужило то обстоятельство, что в заявке не были указаны способы обеспечения общественного порядка и медицинской помощи. Также в мэрии посчитали, что проведение акции якобы нарушит права жителей и гостей города и создаст помехи транспорту.

"В годы коммунистической диктатуры, добро и справедливость были растоптаны сапогами чекистов и кровь миллионов убитых и замученных людей приняла в себя наша общая земля. Сегодня вновь на нашей земле власть избивает граждан, суд выносит криводушные приговоры, полицейские и сотрудники ФСИН пытают людей. ГУЛАГ вернулся. Вновь чекисты затыкают нам рот, ломают сапогами кости, запугивают ночными арестами, запрещают наши шествия, плюют на память предков. Что ж. Мы не остановимся. Мы будем собираться вновь и вновь", - манифестировали организаторы акции.

На плакатах, которые держат в руках собравшиеся, присутствуют также жертвы нынешнего режима, а именно - фигурант дела о "массовых беспорядках" Кирилл Жуков и студент ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму в интернете из-за публикации на YouTube роликов, критикующих власть.

Фото: "МБХ медиа"

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