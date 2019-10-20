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16:05

Князь Георгий Романов приехал в Крым для участия в патриотических мероприятиях

фото ЗакС политика Князь Георгий Романов приехал в Крым для участия в патриотических мероприятиях

Князь Георгий Романов прибыл в Крым для участия в мероприятиях, призванных поддержать стремление жителей полуострова объединиться с Россией, уведомил РИА "Новости" советник канцелярии главы дома Романовых в регионе Владислав Пилькевич.

Он отметил, что приезд князя на полуостров должен послужить напоминанием мировому сообществу о том, что Крым исторически и юридически принадлежит РФ. Георгий Романов поучаствует в международной конференции и других культурных мероприятиях.

Князь Романов - потомок дома Романовых по линии матери. Он является сыном принца Прусского Франца Вильгельма и Марии Владимировны Романовой, на свет появился 13 марта 1981 года в Мадриде. Первый раз приехал в Россию в 1992 году.

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17:22    
16:12 "Берём пример с князя" - интересная мысль. Может быть, в России надо после диктатора вернуть власть монарху, по примеру Испании...?

17:05    
этот тупой князек НА СОДЕРЖАНИИ У НОРНИКЕЛЯ

16:12    
Берём пример с князя и летим(едем) в Крым на отдых! Там стоит супер октябрь с +25 градусов, солнцем, тёплым морем и супер вином на любой вкус под спелый виноград, инжир, груши и тд.!

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