В ЗакСе предложили признавать разукомплектованными машины без зеркал заднего вида

Автомобили без одного или нескольких наружных зеркал заднего вида в Петербурге могут признать разукомплектованными и начать вывозить с улиц на специальные стоянки. Соответствующий законопроект 21 октября одобрил парламентский комитет по законодательству.

Автор инициативы единоросс Денис Четырбок отметил, что подготовил законопроект после обращений петербуржцев.

- Практика подсказывает, что такие "подснежники" вызывают большие жалобы у населения, потому что они стоят месяцами и годами, - заявил Четырбок.

В настоящее время к разукомплектованным транспортным средствам относятся сгоревшие автомобили, а также машины без кузовных деталей, стекол, световых приборов, колес или шин.

Городские власти дают владельцам 15 дней (7 в осенне-зимний период) на вывоз таких средств. В случае, если этого не происходит, в течение 30 дней машину увозят на стоянку.

Против инициативы проголосовали только Ольга Ходунова из КПРФ и Александр Егоров из "Справедливой России". Единороссы Сергей Купченко и Алексей Цивилев воздержались.

Четырбок допустил, что ко второму чтению в законопроект могут быть поданы смягчающие поправки, например о том, что для эвакуации необходимо отсутствие сразу двух стекол заднего вида.

Сергей Еремеев

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