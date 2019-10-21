18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:35

Путин учредил новую структуру - "Военно-строительную компанию"

фото ЗакС политика Путин учредил новую структуру - "Военно-строительную компанию"

Владимир Путин подписал указ об учреждении новой публично-правовой структуры - "Военно-строительной компании", следует из информации, опубликованной на портале правовой информации. Базироваться данная структура будет в Москве.

Компания была сформирована для "выполнения работ, оказания услуг по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению таких объектов".

Курировать работу компании поручено Министерству обороны.

Замглавы ведомства Тимур Иванов в беседе с РБК заверил, что данная структура не будет иметь аналогов в России по объему функций, задач и территориальному охвату. 

Он отметил, что в состав нового подразделения войдут не менее 11 различных организаций: пять строительных предприятий в привязке к каждому из четырех военных округов и к Северному флоту; три специализированных предприятия: одно - по строительству дорог и аэродромов, другое - по созданию причального фонда и гидротехнических сооружений, третье - для возведения объектов сил ядерного сдерживания, два проектных учебных заведения, а также Главное управление обустройства войск в качестве технического заказчика.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


9:56    
Кто возглавит ВСК? Скрипач? Сталинист? Антисемит?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
9:48 Депутат Ивченко будет отвечать в ЗакСе за Арктику

9:35 Путин учредил новую структуру - "Военно-строительную компанию"   1

9:27 В ЗакСе предложили признавать разукомплектованными машины без зеркал заднего вида

20 октября, 18:01 Семьям погибших при прорыве дамбы горняков выплатят по миллиону рублей

20 октября, 17:00 Покидающий СПЧ Федотов подумывает заняться искусственным интеллектом   3

20 октября, 16:05 Князь Георгий Романов приехал в Крым для участия в патриотических мероприятиях   7

20 октября, 15:00 В Москве у Соловецкого камня проходит акция "Бессмертный ГУЛАГ"   19

20 октября, 14:31 Другороссы митингуют у стен посольства Латвии   13

20 октября, 14:13 Лавров рассказал, что ему было "не по себе" во времена развала СССР   7

20 октября, 13:10 Найден один из шести мужчин, пропавших при крушении дамбы на прииске в Красноярском крае

20 октября, 12:17 ПФР назвал условия досрочного выхода на пенсию

20 октября, 11:14 Znak: "Проштрафившегося" Бортко не стали исключать из КПРФ   5

20 октября, 10:35 Задержано руководство компании, владеющей прииском, где при прорыве дамбы погибли 15 человек

19 октября, 18:05 Шлосберг: Путин обладает большей властью, чем император   5

19 октября, 16:44 Лимонов хочет лишить украинцев Днепра   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru