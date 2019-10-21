Депутат Ивченко будет отвечать в ЗакСе за Арктику

Комитет по законодательству петербургского парламента 21 октября делегировал старейшего депутата ЗакСа, единоросса Бориса Ивченко в координационный совет при губернаторе по участию Петербурга в реализации госполитики в Арктике.

Члены комитета единоглассно поддержали кандидатуру представителя "Единой России".

Отметим, что Ивченко уже входит в экспертный совет по проблемам Арктики при Совете Федерации.

В 2010-2015 годах депутат руководил отраслевым центром обеспечения национальной безопасности при освоении минерально-сырьевой базы шельфовых месторождений Арктики.

Сергей Еремеев

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