Комитет по законодательству без обсуждения одобрил бюджет Петербурга

Проект бюджета Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов получил поддержку парламентского комитета по законодательству. На заседании 21 октября комитет рассмотрел проект в вопросе "разное" и рекомендовал его к принятию в первом чтении.

Никаких выступлений, вопросов и дискуссий у депутатов по этому вопросу не было.

Согласно документу, доходы города должны составить более 664 млрд рублей, а расходы - 701 млрд рублей. Дефицит бюджета предусмотрен на уровне 38,7 млрд рублей. В проект бюджета заложен рост стоимости проезда на общественном транспорте на 5 рублей. Ко второму чтению, по словам председателя комитета финансов Алексей Корабельникова, ожидаются поправки, связанные с транспортной реформой.

Сергей Еремеев

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