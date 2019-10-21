Россияне видят президентами РФ Штирлица и профессора Преображенского

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и выяснил, кого из киногероев россияне выбрали бы президентом страны, делится "Коммерсант".

В лидерах, обладающих по мнению жителей РФ необходимыми для главы государства политическими достоинствами, оказались Штирлиц, набравший 20% голосов, ("Семнадцать мгновений весны") и профессор Преображенский ("Собачье сердце") - 12%.

Кроме персонажей, обозначенных выше, предпочтения были отданы Даниле Багрову из "Брата" и Марии Швецовой из "Тайн следствия" - 11% респондентов; кандидатуру Катерины Тимофеевой из киноленты "Москва слезам не верит" поддержали 9% россиян, за ней - Валерий Харламов из "Легенды №17" (6%), Семен Горбунков ("Бриллиантовая рука") и Саша Белый ("Бригада") - 4%.

Социологи отметили, что образ советского разведчика Штирлица более остальных сочетает в себе такие "президентские" качества, как честность, компетентность и близость к народу.