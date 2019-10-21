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10:45

ВЦИОМ: 25% граждан России уверены, что они - жертвы перестройки

фото ЗакС политика ВЦИОМ: 25% граждан России уверены, что они - жертвы перестройки

Согласно результатам опроса, полученным социологами ВЦИОМ, 25% россиян полагают себя "жертвами перестройки", передает РИА "Новости".

Изыскание было проведено после того, как заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов направил в Минтруда инициативу, предполагающую учреждение в РФ новой категории льготников. Народный избранник пояснил, что в советское время люди пережили крупную геополитическую и гуманитарную катастрофу - "перестройку" Горбачева. Её "жертвами" он предложил считать граждан, живших в стране в 1987-1989 годах, и кому на тот момент было от 25 до 45 лет.

Несмотря на то, что четверть россиян уверены, что "перестройка" на них сильно повлияла, 70% опрошенных эту точку зрения не поддержали. Чаще остальных "жертвами" того времени назвали себя граждане старше 60 лет.

Предложение Чернышова по введению новой льготной категории граждан поддерживает 41% респондентов, 47% - категорически против, 12% ответить не смогли.

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13:25    
Есть еще и жертва аборта. Одна тут постоянно посты лепит одними словами на любые темы.

12:17    
12:01. Если хотят получить пособия, то значит ЖЕРТВЫ ельцинского много миллионного геноцида российского народа!

12:01    
11:06 41% населения России считает себя не "жертвами перестройки", а не прочь получить пособие.

11:06    
41% населения России считает себя ЖЕРТВАМИ перестройки и думаю,что процентов 90% -ЖЕРТВАМИ  буржуазно-либерального правления Ельцина в 90-е...Вот кому надо помогать и говорить со всех трибун, а не мусолить нафталиновую тему репрессий против врагов СССР и советского народа в 30-е годы...Можно ведь сейчас организовать и МАРШ ЖЕРТВ буржуазно-либерального режима Ельцина,к примеру, матерей, сделавших аборт из-за невыносимых условий жизни в то время...

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