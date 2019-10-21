Цивилев: Заходишь в "Яндекс-Навигатор", читаешь, что люди думают о депутатах, и можно в этот день уже ничего не читать

Депутат Заксобрания Петербурга от “Единой России” Алексей Цивилев считает региональный бюджет на 2020 год взвешенным и гармоничным. Об этом парламентарий сообщил журналистам 21 октября в Мариинском дворце.

Цивилев отметил, что поступивший в городской парламент проект бюджета имеет социальную направленность. По словам парламентария, в первую очередь городу необходимо решать проблемы строительства социальных объектов и транспортной инфраструктуры.

- Лиговский путепровод стоит - вместо четырех полос там сейчас две полосы. Жуткая пробка. Когда заходишь в "Яндекс-Навигатор" и читаешь, что люди думают о депутатах, можно в этот день уже ничего не читать - столько негатива. Все эти вопросы - красные болевые точки города - мы должны решать. Я уверен, что действующий губернатор Александр Беглов очень взвешенно и целенаправленно подошел к бюджету. Он очень гармонично создан, - заявил Цивилев.

Самое главное, отметил депутат, что ожидается федеральное финансирование строительства объектов образования, транспортных магистралей и метрополитена.

- В этих направлениях нужно делать прорыв, - подчеркнул Цивилев.

Ранее проект бюджета на 2021 год поддержал парламентский комитет по законодательству и приняла к сведению постоянная комиссия по вопросам правопорядка и законности.

Согласно документу, доходная часть бюджета составляет более 664 млрд рублей, расходная - 701 млрд рублей, а дефицит - 38,7 млрд рублей. В проект бюджета заложен рост стоимости проезда на общественном транспорте на 5 рублей.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.