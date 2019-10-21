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11:27

В Госдуме предложили ввести миллионные штрафы для иноСМИ за нарушение закона о выборах

фото ЗакС политика В Госдуме предложили ввести миллионные штрафы для иноСМИ за нарушение закона о выборах

Федеральные парламентарии разработали законопроект, согласно которому предлагается штрафовать иностранные СМИ за нарушение избирательного законодательства, поделился с "Известиями" члены совета Госдумы Адальби Шхагошев.

В частности, полагают депутаты, в случае нарушения закона о выборах - например, дня тишины - иноСМИ следует штрафовать на сумму в размере 4% от оборота компании, то есть - 2,3 - 3,5 млн рублей. Коррективы следует внести в КоАП.

На данный момент за нарушение электорального законодательства граждан штрафуют на сумму до 1,5 тысяч рублей, должностных лиц - на 2-3 тысячи рублей, юрлиц - на 20-30 тысяч рублей.

Шхагошев считает, что такие поправки резонны, так как в законе не прописаны нормы, регулирующие работу западных медиа, что позволяет им "халатно относиться ко всей системе власти в России".

В качестве примера Шхагошев привел немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle, в работе которого депутаты нашли "признаки оправдания экстремизма" и нарушения российского законодательства из-за публикации в Twitter заметки о митинге 27 июля за честные выборы в Москве. В Госдуме в связи с этим призвали лишить издание аккредитации. В свою очередь в Deutsche Welle утверждают, что не  собирались и не вмешиваются и не во внутренние дела РФ.

Ранее комиссия Госдумы нашла нарушения избирательного законодательства со стороны "Медузы", "Би-би-си", "Радио Свобода" и других иностранных ресурсов. По мнению депутатов, достаточным основанием для принятия срочных мер реагирования стали расследования НТВ и "Федерального агентства новостей".

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