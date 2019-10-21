В Киеве назвали три условия победы над Москвой

Москва сдастся Киеву в том случае, если: 1) произойдет "деоккупация" и реинтеграция Донбасса в состав Украины без предоставления региону независимости, 2) Киев "безболезненно" вернет себе Крымский полуостров; 3) Владимир Путин приедет "на поклон" к монументу героям АТО.

Эти условия обозначил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Цитирует его заявление "Росбалт".

Кулеба выразил уверенность, что именно перечисленные им шаги позволят приступить к реальному и безоговорочному примирению русских и украинцев.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Боевые действия на Востоке Украины развернулись в том же году.