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11:52

В Киеве назвали три условия победы над Москвой

фото ЗакС политика В Киеве назвали три условия победы над Москвой

Москва сдастся Киеву в том случае, если: 1) произойдет "деоккупация" и реинтеграция Донбасса в состав Украины без предоставления региону независимости, 2) Киев "безболезненно" вернет себе Крымский полуостров; 3) Владимир Путин приедет "на поклон" к монументу героям АТО.

Эти условия обозначил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Цитирует его заявление "Росбалт".

Кулеба выразил уверенность, что именно перечисленные им шаги позволят приступить к реальному и безоговорочному примирению русских и украинцев.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Боевые действия на Востоке Украины развернулись в том же году.

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13:16    
12:11 в психушке "повЕдал"? А, Насральный?
12:25 А главное, у них большие проблемы с диванными войсками и армией троллей.

13:13   Бордунов  
Условия вполне выполнимые. Ваван решайса! Надоели уже эти прекрасные санкции и ты, щасте наше, вместе с ними.

12:25    
12:11. Хохлы не только готовятся к сражениям на море с Россией, не имея ни одного боевого кора[цензура], но и уверены в победе, как кстати, и в космосе, не имея никаких средств ведения космических войн...Да, что-то у них с головой бо-бо

12:12    
Всё возможно. Лет через пятьдесят Донбасс войдёт в состав Украины, без предоставления независимости, когда Украина и Россия войдут в состав объединённой Европы. Таким же образом Украина вернёт себе Крым. А 120-летний персональный пенсионер Путин, проходя мимо какого-то старого монумента, нагнётся завязать шнурки.

12:11    
Много чего в жизни поведал, ещё о большем знаю, но таких наивных, глупейших идиотов, как современные украинцы, нельзя сравнить ни с кем в мире, даже с какими-нибудь дикарями с самых-самых удалённых и заброшенных островов! Это касается их отношения к ДНР, ЛНР, Крыму, аннексии Кубани и Воронежа, морским битвам с Россией и тд.итп. Закономерно возникает вопрос, а вообще украинская нация психически здорова???

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