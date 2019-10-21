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12:21

Под Калининградом после критики в адрес местного мэра неизвестные разбили окна в квартире активиста

фото ЗакС политика Под Калининградом после критики в адрес местного мэра неизвестные разбили окна в квартире активиста

В городе Советске, расположенном в Калининградской области, неустановленные личности выбили окна в квартире местного активиста Рифы Мухитова, который пожаловался властям региона на "присвоенную" мэром улицу, пишет "МБХ медиа".

"Она [глава администрации Наталья Сорока] провела заседание горсовета по созданию территориального общественного самоуправления и определила границы так называемой Тильзитской слободы, якобы принадлежащей только собственникам. Только никто мне не ответил - почему земля городской улицы, не принадлежащая этим собственникам, до сих пор закрывается на ворота, а часть ее неофициально присоединена к участкам и загорожена забором?" - негодует Мухитов.

После того, как он обратился с соответствующей жалобой в городскую администрацию, ему разбили окна в квартире.

Жители Советска полагают, что местный мэр присвоил себе участок улицы незаконно: проход к ней закрыт несколькими заборами, зайти за которые можно лишь, получив разрешение главы местный управы.

В ответе прокуратуры, который получил Мухитов, говорится, что ведомству не удалось найти лиц, причастных к возведению забора.

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13:07    
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