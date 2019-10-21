Режиссер "Белорусского вокзала" требует погребения "германского шпиона", лежащего в Мавзолее

Режиссер одной из самых популярных послевоенных кинолент - фильма "Белорусский вокзал" - Андрей Смирнов дал обширное интервью изданию "Тайга.Инфо", в котором рассказал о своем отношении к Советскому Союзу в целом и к его "нетленной" составляющей - Владимиру Ленину.

По мнению Смирнова, Красной площади следует вернуть её исконное предназначение и сделать из неё рынок, а покоящегося на протяжении многих лет в Мавзолее Ленина - предать наконец земле. Аналогичное действо следует предпринять и в отношении тех, кто навеки "заперт" в Кремлевской стене.

"В Мавзолее лежит германский шпион. Человек, который получил деньги, добытые Парвусом, — это деньги генштаба Германии. Красная гвардия, которая орудовала 25 октября, оплачивалась из этих денег. И это позорище. Я думаю, что все равно в России придет момент, когда, во-первых, вынесут это ****** [жалкого человека] из Мавзолея, похоронят его, я не знаю, в Ульяновске; хотя мать его похоронена где-то в другом месте… Или построят какой-нибудь мавзолей для всех тех бандитов, которые лежат вдоль Кремлевской стены. А ведь там лежат люди, которые убивали, грабили и так далее. И Кремлевская площадь должна снова стать главной торговой площадью Москвы, какой она была на протяжении веков", - уверен Смирнов.

Режиссеру печально от того, что молодые россияне, оканчивающие школу, не имеют ни малейшего представления о подлинной истории революций в России и последовавшей за ними эпохой СССР. Из-за того, продолжил Смирнов, что в современной РФ так и не приступили к "освоению прошлого", до сих пор существует множество людей, считающих Иосифа Сталина "эффективным менеджером", из-за чего акции памяти жертв политрепрессий считаются маргинальным действом.

Беседа с режиссером состоялась на презентации киноленты "Француз" - черно-белой картины Смирнова об обстановке хрущевской "оттепели", в которой молодой студент из Парижа Пьер Дюран ищет своего отца, репрессированного в 1930-х годах.

История выйдет в широкий прокат 31 октября - в День памяти жертв политических репрессий.