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12:51

Режиссер "Белорусского вокзала" требует погребения "германского шпиона", лежащего в Мавзолее

фото ЗакС политика Режиссер "Белорусского вокзала" требует погребения "германского шпиона", лежащего в Мавзолее

Режиссер одной из самых популярных послевоенных кинолент - фильма "Белорусский вокзал" - Андрей Смирнов дал обширное интервью изданию "Тайга.Инфо", в котором рассказал о своем отношении к Советскому Союзу в целом и к его "нетленной" составляющей - Владимиру Ленину.

По мнению Смирнова, Красной площади следует вернуть её исконное предназначение и сделать из неё рынок, а покоящегося на протяжении многих лет в Мавзолее Ленина - предать наконец земле. Аналогичное действо следует предпринять и в отношении тех, кто навеки "заперт" в Кремлевской стене.

"В Мавзолее лежит германский шпион. Человек, который получил деньги, добытые Парвусом, — это деньги генштаба Германии. Красная гвардия, которая орудовала 25 октября, оплачивалась из этих денег. И это позорище. Я думаю, что все равно в России придет момент, когда, во-первых, вынесут это ****** [жалкого человека] из Мавзолея, похоронят его, я не знаю, в Ульяновске; хотя мать его похоронена где-то в другом месте… Или построят какой-нибудь мавзолей для всех тех бандитов, которые лежат вдоль Кремлевской стены. А ведь там лежат люди, которые убивали, грабили и так далее. И Кремлевская площадь должна снова стать главной торговой площадью Москвы, какой она была на протяжении веков", - уверен Смирнов.

Режиссеру печально от того, что молодые россияне, оканчивающие школу, не имеют ни малейшего представления о подлинной истории революций в России и последовавшей за ними эпохой СССР. Из-за того, продолжил Смирнов, что в современной РФ так и не приступили к "освоению прошлого", до сих пор существует множество людей, считающих Иосифа Сталина "эффективным менеджером", из-за чего акции памяти жертв политрепрессий считаются маргинальным действом.

Беседа с режиссером состоялась на презентации киноленты "Француз" - черно-белой картины Смирнова об обстановке хрущевской "оттепели", в которой молодой студент из Парижа Пьер Дюран ищет своего отца, репрессированного в 1930-х годах.

История выйдет в широкий прокат 31 октября - в День памяти жертв политических репрессий. 

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15:16    
Ленин оклеветан точно также, как супруга царя Николая-2, которую большинство россиян считали немецкой шпионкой, что у неё есть прямой телефон с генштабом Германиии, что она виновата в поражениях русской армии в 1МВ!

15:09    
14:43. Вы уже в десятый раз эту штуку подсовываете на сайт!!! Теперь по сути! Генерал Волкогонов из ГлавПура и Латышев-это два самых ярых антисоветчика, антикоммуниста, наряду с Солженицыным, периода перестройки, потому веры им нет никакой! Решение от марта месяца, когда Ленин и др. жили в Швейцарии(!!!!!!!!!), до Великого Октября минимум полгода...Может речь идёт о суточных, чтобы добраться Ленину и его 30 попутчикам до Стокгольма, а далее в Петроград...А с чего ради внутренний документ банка хранился в Москве??? А самое главное про немецкий Генштаб и выделяемую сумму денег НИ СЛОВА нет!!!!! Это какая-то фальшивка, совершенно не доказывающая факта выделения немецким генштабом денег Ленину на революцию! О чём я и писал ранее!

14:48    
Геббельс, возможно, не стал использовать этот факт в пропаганде, так как он (факт) компрометировал вермахт, в том числе и действующую тогда его верхушку. Получалось, что генштаб немецкой армии создал ту партию и государство, с которыми они теперь ведут тяжёлую войну.

14:43    
14:26
Историки Д. А. Волкогонов и А. Г. Латышев нашли в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ранее засекреченный документ, с пометкой Ленина, следующего содержания:
Народный Комиссар по Иностранным Делам
(совершенно секретно)
Петроград, 16 ноября 1917 г.
Председателю Совета Народных Комиссаров.
Согласно резолюции, принятой на совещании народных комиссаров, тт. Лениным, Троцким, Подвойским, Дыбенко и Володарским, мы произвели следующее:
1. В архиве министерства юстиции из дела об «измене» тт. Ленина, Зиновьева, Козловского, Коллонтай и др. изъят приказ германского императорского банка за № 7433 от 2&#8209;го марта 1917 года об отпуске денег тт. Ленину, Зиновьеву, Каменеву, Троцкому, Суменсон, Козловскому и др. за пропаганду мира в России.
2. Проверены все книги банка Ниа в Стокгольме, заключающие счета тт. Ленина, Троцкого, Зиновьева и др., открытые по ордеру Германского Императорского банка за № 2754. Книги эти переданы тов. Мюллеру, командированному из Берлина.
Уполномоченные Народного Комиссара по Иностранным Делам
Е. Поливанов, Ф. Залкинд

14:26    
Никто и никогда не скажет, когда, каким способом, какую сумму денег получал Ленин от немецкого генштаба! Про номер платёжки и названи[цензура]ка промолчу! Не скажет, потому что никаких фактов нет! Если бы они были, то Геббельс бы это использовал на 100%, на 1000% против СССР, партии большевиков, Сталина и тд, но Геббельс-говорун на эту тему и слова не обронил...

14:04    
13:30, 13:49, 13:53, 13:54 - Началась истерика. Правда-то, не нравится. Красную площадь давно пора перестать держать за кладбища, приличных людей перезахоронить, а остальное очистить от захоронений всякого сброда: убийц, маньяков, шпионов и уголовников - за ограду кладбищ.

13:54    
13:02   Бордунов, иногда Ваши посты весьма актуальные, а иногда, полагаю, что Вы не бодрствуете,а бредите. В таких случаях предлагаю менять ник на "Бредунов".

13:53    
Теряем талантливого режиссера! Ему срочно нужна квалифицированная медицинская помощь!! А начать нужно с 5-литровой клизмы!!!

13:49    
Выдумывают, чкм бы отвлечь внимание граждан от насущных, актуальных проблем, чем бы еще расколоть общество. Бог им судья.

13:30    
Всё это очередная клевета на Ленина, Сталина, СССР очередного антисоветчика! Нет ни одного доказательства, что какие-либо деньги от немецкого генштаба получил Ленин, хотя еврей Парвус вёл переговоры с некоторыми влиятельными европейцами, но опять же не доказано, что по деньгам для Ленина на революцию...Хотя после 1917года Парвус стал очень богатым европейцем. -это факт! Частные пожертвования социал-демократов на революцию были Ленину из Европы -это факт!  Нет ни одного факта, что большевики раздавали немецкие деньги участникам революции! Ни одного!!! Великий Октябрь утоплен в клевете тысяч антикоммунистов, как внешних, так и внутренних! И деньги лишь малая толика в вале инсинуаций!

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