Медведев о российской экономике: У нас все в порядке

Премьер-министр Дмитрий Медведев уверен, что в российской экономике все в порядке, объем промышленного производства и товарооборот увеличиваются, передает РИА «Новости».

«Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке: увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах», - сказал Медведев на заседании совета по иностранным инвестициям.

В мае Счетная палата отчитались, что реальные доходы населения продолжают падать уже шестой год подряд. В июле отчет с данными о падением доходов публиковал Росстат. В ведомстве связали это с инфляцией на потребительском рынке, ростом обязательных выплат и другими факторами. В октябре сообщалось о резком росте этого показателя.