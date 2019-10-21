Девушка, которую ударил полицейский в живот на акции протеста, пожаловалась в суд на СК

Дарья Сосновская, которую полицейский ударил в живот при задержании на акции 10 августа в центре Москвы, обратилась в Басманный суд столицы с жалобой на бездействие Следственного комитета, сообщили в «Зоне права».

СК зарегистрировал заявление Сосновской 12 августа, но с тех пор уведомлений о принятом процессуальном решении не было. В сентябре следователи неожиданно перенаправили материалы в Росгвардию для проверки действий полицейских, результат ее до сих пор неизвестен.

В жалобе Сосновская просит признать бездействие руководства районного следственного отдела незаконным и обязать его провести эффективное расследование.

10 августа при задержании после согласованной акции в Москве Сосновскую ударил в живот один из правоохранителей, который вел ее к автозаку. Вскоре СМИ назвали имя силовика, предположительно, сделавшего это. В МВД отрицают его причастность к произошедшему.