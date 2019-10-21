Дело фигуранта "Нового величия" Ребровского, заключившего сделку с СК, вновь поступило в суд

Материалы дела Павла Ребровского, которому ранее отменили приговор по делу "Нового величия", поступили для нового рассмотрения в Люблинский райсуд Москвы; дата заседания пока не выбрана, поделилась с "МБХ медиа" адвокат Мария Эйсмонт.

8 октября Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии, отменили приговор. Дело было направлено для повторного изучения, а сам он отпущен из зала суда под подписку о невыезде.

В апреле текущего года Ребровский пошел на сделку со следствием. Однако после вынесения приговора он отказался от данных ранее показаний, заявив, что они были сделаны под давлением.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества.

17 октября фигуранты разбирательства Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков покалечили себя на заседании суда. Крюкова вернули в СИЗО с повреждением мягких тканей, а Костыленкова госпитализировали с порезом шеи.