Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннеса за самый долгий недельный эфир

Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннеса за самое долгое пребывание в эфире в течение недели.

На сайте указано, что Соловьев за неделю пробыл в эфире 25 часов 53 минуты 57 секунд, достижение зафиксировано 24 марта. До этого рекорд принадлежал японскому телеведущему Монта Мино, который в 2008 за то же время провел в прямом эфире 22 часа.

По словам Соловьева, рекорд он установил во время эфиров передач «Кто против?» и «Вечер с Владимиром Соловьевым», и ему пришлось пять дней подряд выходить в эфир не менее чем на пять часов, передает ТАСС. Для фиксации рекорда сотрудники ВГТРК копировали все передачи на файлообменник, прикладывали документы, подтверждающие эфирные выходы, а затем направляли материалы комиссии Книги.