Комфин: Транспортная реформа может привести к росту дефицита бюджета Петербурга

В случае, если правительством Петербурга будет принят документ планирования транспортных перевозок пассажиров, может быть увеличен дефицит регионального бюджета, сообщил 21 октября заместитель председателя комитета финансов Сергей Макеев. С заявлением чиновник выступил во время обсуждения хода проведения реформы маршрутной сети городского транспорта в Законодательном собрании.

Он отметил, что дополнительные потребности на транспортную реформу составят порядка 11,3 млрд рублей. При этом, по словам чиновника, ожидается, что в бюджет вернется порядка 5 млрд рублей доходов.

- Мы три года подряд выделяли деньги на мини-реформу в отдельно взятых районах. Коллеги в силу разных обстоятельств её не делали, поэтому сейчас [бросаются] в омут с головой, - отметил Макеев.

Он также добавил, что в Москве аналогичная транспортная реформа готовилась много лет и была начата с реорганизации парковочных пространств, а также обсуждения вопросов, связанных с железнодорожным транспортом.

Напомним, летом 2020 года Петербург планирует отказаться от более чем 270 направлений маршрутных такси и увеличить количество социальных автобусов. По словам директора ГКУ “Организатор перевозок” Владимира Шведченко, планируется закупить 1800 автобусов большого класса и 800 - среднего. По его словам, банки и лизинговые компании уже заявили о готовности участвовать в проекте закупки транспортных средств.

Траты на транспортную реформу не заложены в проект бюджета Петербурга на 2020 год, подготовленный к первому чтению в Заксобрании.

Сергей Еремеев