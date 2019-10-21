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14:46

В СИЗО отправился первый фигурант дела о прорыве дамб на прииске в Красноярском крае

фото ЗакС политика В СИЗО отправился первый фигурант дела о прорыве дамб на прииске в Красноярском крае

Железнодорожный суд Красноярска отправил под арест до 18 декабря начальника участка золотодобывающего рудника Андрея Еганова, при прорыве дамб на котором погибли люди, информирует РИА "Новости"

Еганов свою вину признал. "Конечно [признаю]. Я же начальник участка, за все отвечаю", - сообщил он.

В результате прорыва нескольких, возведенных незаконно, дамб на реке Сейбе погибли 15 горняков, пятеро - пропали без вести, девять пребывают в больнице. В общей сложности пострадали 44 человека.

Накануне были задержаны гендиректор рудника и его помощники.

Волна, прорвавшая плотину утром 19 октября, достигала в высоту 4-5 метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке были затоплены два общежития временного типа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК (Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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