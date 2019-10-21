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15:05

"Мостотрест" оштрафован на 100 тысяч рублей за установку "тюремной" ограды на канале Грибоедова

фото ЗакС политика "Мостотрест" оштрафован на 100 тысяч рублей за установку "тюремной" ограды на канале Грибоедова

Октябрьский суд Петербурга оштрафовал ГБУ «Мостотрест» на 100 тысяч рублей из-за самовольную установку ограждения на набережной канала Грибоедова, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

«Мостотрест» установил металлическую ограду на набережной канала Грибоедова от № 131 до Могилевского моста 16 апреля. У организации не было соответствующего разрешения от КГИОП, задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и проектной документации.

Установка ограды в апреле вызвала резкое осуждение общества. Очевидцы сравнили ее с тюремной, решив, что выглядит этот участок как территория для прогулок заключенных. В «Мостотресте» объяснили, что в этом месте будут капитально ремонтировать участок набережной, и ограждение должно было защитить пешеходов. На следующий день ограждение демонтировали, объяснив это отсутствием согласования и изменением места установки согласно схеме организации дорожного движения.

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