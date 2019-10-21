Найдены тела пропавших в 2012 году подмосковного депутата и ее родственников

В Раменском районе Подмосковья найдены тела депутата местного Заксобрания Татьяны Сидоровой и ее родных, пропавших в 2012 году, сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, Сидорова, ее муж, сын и сестра были убиты в 2012 году. В их убийстве подозревают криминального авторитета Олега Шишканова. По версии следствия, их убили члены преступного сообщества по указанию авторитета за отказ передать земельные участки.

Тела извлекли, у двух из них в голове найдены пули. Назначены экспертизы.

Шишканова задержали в июле, передает РИА «Новости». Сидоркина и ее родные пропали в феврале 2012 года, возле дома обнаружили следы крови.