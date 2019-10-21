Советник Путина: Telegram в России не запрещен

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования и задействован, в том числе, в управлении сети на базе российских университетов, передает ТАСС.

«Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы», - сказал Песков, выступая на форуме «Открытые инновации» в технопарке «Сколково». Так он ответил на вопрос о своем отношении к запрету Telegram.

Эти 150 университетов, которые упомянул Песков, - участники соглашения с Университетом Национальной технологической инициативы «20.35». Соглашение предполагает работу над единой программой обучения технологиям искусственного интеллекта.

Telegram заблокирован в России с апреля 2018 года за отказ передать ФСБ ключи шифрования для доступа к перепискам. В погоне за мессенджером РКН заблокировал свыше 18 млн адресов, в том числе IP-адреса Google, из-за чего пострадали около 400 российских фирм, а ущерб оценили почти в миллиард долларов.

Мессенджер успешно работает до сих пор. Им пользуются многие общественные деятели, политики, депутаты и чиновники. Среди них лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Леонид Слуцкий, глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок и многие другие.