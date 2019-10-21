Суд второй раз обязал УИК №57 предоставить на заседание бюллетени мунвыборов

Ленинский районный суд продолжил рассмотрение дела по иску бывшего кандидата в муниципалы МО «Екатерингофский» Александра Верещагина к участковой избирательной комиссии №57. Очередное заседание прошло 21 октября, сообщил ЗАКС.Ру представитель истца и экс-кандидат в мундепы округа Александр Шуршев.

По его словам, на суде свои показания дали три свидетеля: один член комиссии с правом решающего голоса и два члена комиссии с правом совещательного голоса. Они подтвердили основания иска – глава УИК Валентина Алексеева при подсчете голосов не показывала никому заполненные бюллетени, рассказал Шуршев. Он добавил, что суд вызвал на следующее заседание еще одного свидетеля – представителя телеканала «ЛДПР ТВ», который вел видеозапись подведения итогов выборов. Суд хочет ознакомиться с этим видео, уточнил экс-кандидат.

Он также напомнил, что ранее судья просила избирательную комиссию предоставить бюллетени с муниципальных выборов. УИК на заседание 21 октября их не принесла, сообщил Шуршев.

- Комиссия ещё не принесла бюллетени. Попыталась сослаться на то, что нет решения о пересчете голосов, но в суде все решили, что речь всё-таки не о пересчете голосов, а о том, что в какой сохранности бюллетени и что коробки опечатаны, - сказал бывший кандидат.

Сейчас не ясно, где находятся бюллетени – УИК предоставила только улицу и номер дома местонахождения документов, по этому адресу располагается гостиница, рассказал представитель истца. Он отметил, что суд снова обязал УИК принести на заседание бюллетени и ещё несколько документов. Следующее рассмотрение дело состоится 11 ноября.

Напомним, Верешагин требует отменить результаты муниципальных выборов на УИК №57, который относится к МО «Екатерингофский». Также на это округе подан иск об отмене итогов выборов на УИК №53.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.