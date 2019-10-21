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16:36

Московская полиция "урезала" сумму исковых требований к "организаторам" столичных протестов

фото ЗакС политика Московская полиция "урезала" сумму исковых требований к "организаторам" столичных протестов

Министерство внутренних дел по Москве решило почти вдвое уменьшить сумму исковых требований к столичным оппозиционерам, организовавшим, по мнению ведомства, массовые акции протеста 27 июля и 3 августа, пишет "МБХ медиа".

Изначально правоохранители намеревались взыскать 18 млн рублей, теперь же они хотят 9,7 млн. Отчего было принято такое решение, представители истца объяснять не стали.

Отныне по первому иску, ответчиками по которому выступают Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Алексадр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, МВД желает получить 4 млн рублей вместо 8,5 млн. А по второму иску (ответчики - Георгий Албуров и Любовь Соболь) вместо 9,4 млн рублей 5,7 млн.

Предварительные заседания назначены на 5 ноября.

Напомним, ранее иски к оппозиционерам подавали ГБУ "Автомобильные дороги", ресторан "Армения", таксомоторная компания "М Такси коммуникации", московский метрополитен, два ИП. Их общая сумма превысила 15 млн рублей.

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18:06   Бордунов  
"объяснять не стали"
Может быть, в первоначальную сумму иска забили откатные накрутки на бензин, жрачку и тп, а объяснить разницу  не смогли - опасно для свободы.

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