Путин уволил главу СПЧ Федотова, назначив на его место Валерия Фадеева

Владимир Путин упразднил в должности председателя Совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова, подписав соответствующий указ, информирует "Эхо Москвы".

В документе сказано, что Федотов лишен занимаемого поста "в связи с достижением им возраста 70 лет".

На должность главы СПЧ назначен бывший ведущий "Первого канала" Валерий Фадеев.

Другим указом президента сформирован новый состав Совета. Из него исключили политолога Екатерину Шульман, руководителя "Агоры" Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского, директора правозащитной организации "Восход" Евгения Боброва и Федотова.

Разговоры об отставке Федотова возникли на прошлой неделе, однако сам он никак их не комментировал. Впрочем, накануне он сообщил, что после отставки подумывает заняться развитием права и изучить сферу искусственного интеллекта.