В Смольном предупредили петербуржцев о нашествии кабанов

Специалисты комитета по природопользованию призвали петербуржцев быть внимательнее на дорогах из-за появившихся на окраинах города кабанов, сообщили в Смольном.

По словам начальника отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета Николая Ахматовича, кабаны в поисках пищи способны преодолевать большие расстояния во много километров. Петербуржцам следует соблюдать скоростной режим на дорогах, быть внимательными в темное время суток, когда кабаны перемещаются чаще всего.

По закону, все дикие животные – это государственная собственность, и за нанесение вреда им предусмотрена ответственность, напомнили в комитете. Поэтому в случае аварии водителю следует выставить дорожный знак и вызвать сотрудников ГИБДД.

Сбитого кабана заметили подписчики группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте на Парашютной улице. Зверь погиб.