Дом на Каменноостровском, где жил Киров, незаконно "изуродовали" сайдингом

ГБУ "Центр физической культуры, спорта и здоровья Петроградского района" в обход закона и без уведомления КГИОП решило отреставрировать помещения в доме на Каменноостровском проспекте, в котором с 1926 по 1934 год жил секретарь Ленинградского губкома ВКП (б) Сергей Киров. Теперь учреждение обязано заплатить за это штраф в размере 100 тысяч рублей.

Дом является объектом культурного наследия федерального значения. В пользовании центра находилось лишь одно помещение. Ремонтники самовольно уложили на стены и пол плитку, смонтировали подвесные потолки, оштукатурили и покрасили стены. С наружной стороны фасад здания частично заклеили сайдингом.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры никакого разрешения на проведенные работы не выдавал.

На суде представитель ответчика вину признал, заявив, что денег на выплату штрафа у ГБУ нет.