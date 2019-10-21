СМИ: Федотов продолжит работать на кафедре ЮНЕСКО в ВШЭ

Бывший глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов сосредоточится на работе главы кафедры ЮНЕСКО в Высшей школы экономики, ему не нашли подходящую должность в госструктурах, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам источника, Федотову подыскивать другую работу в госструктурах, но так и не нашли. Перед этим Федотов говорил, что не оставит работу на кафедре ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности, которую он возглавляет с 1998 года.

Федотов освобожден от должности главы СПЧ из-за достижения 70-летия, его место занял экс-ведущий Первого канала Валерий Фадеев. Из состава совета исключены политолог Екатерина Шульман, руководитель «Агоры» Павел Чиков, профессор ВШЭ Илья Шаблинский и другие.