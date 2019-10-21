«Больше не будет гонок»: Чиновники рассказали депутатам о плюсах отмены маршруток

В Законодательном собрании 21 октября снова обсудили ход транспортной реформы. Депутатам рассказали, что после публичных слушаний Смольный пошел навстречу пожеланиям народа, а новые современные автобусы, которые появятся в Петербурге вместо маршруток, будут курсировать так же интенсивно, как поезда метрополитена. Критика парламентариев была сдержанной. Жестче всех о планах реформаторов высказался представитель комитета финансов Смольного.

Обсуждение реформы, в ходе которой планируется отменить 278 транспортных линий и заменить коммерческие маршрутки на социальные автобусы, состоялось в парламентском комитете по промышленности. На расширенное заседание явились представители нескольких комитетов городской администрации и государственного казенного учреждения «Организатор перевозок».

Председатель комитета по транспорту и бывший член правительства Петербурга Александр Головин сразу заявил, что городские власти после состоявшихся в сентябре публичных слушаний услышали пожелания граждан.

- Мы сделали профессиональные правки. Например, касающиеся Кронштадтского района. Там жители обратили внимание, что если ставить на маршрут автобус большого класса, то получается очень мало сидячих мест. Поэтому мы меняем эту ситуацию и выходим на меньший класс автобусов по удаленным районам для того, чтобы было больше сидячих мест. Комфорт у нас на первом месте по этой реформе, - заявил Головин.

Подробнее об обновлении городского транспорта, которое ждет Петербург с 16 июля 2020 года, депутатам рассказал директор ГКУ «Организатор перевозок» Владимир Шведченко.

- С перевозчиками будут подписываться контракты, в которых правительство города выступит защитником интересов горожан. Перевозчики, которые подпишут с правительством города контракты, должны будут осуществлять перевозки только на новых автобусах. Все они должны соответствовать нормам комфорта, безопасности и экологичности, - отметил Шведченко.

Он даже уточнил, что после перехода города на единый регулируемый тариф, количество аварий с участием общественного транспорта снизится на 30%. Как была вычислена эта сумма, в своей короткой презентации начальник ГКУ не объяснил, но он неоднократно подчеркивал, что в программе отказа от маршрутных такси участвовали ученые. Позже Шведченко рассказал журналистам, что с помощью научных исследований было доказано, что автобусы ездят не медленнее маршруток.

К преимуществам перехода транспорта на новый тариф он отнес также регулярность движения – этот аспект, отметим, у большинства критиков грядущей реформы вызывает наибольшее количество вопросов. Люди опасаются, что город откажется от маршруток, а новые автобусы не успеет закупить в срок, что приведет к транспортному коллапсу. Шведченко обрисовал прямо противоположную картину. По его словам, в часы пик автобусы, курсирующие по коротким маршрутам, будут ходить также интенсивно как поезда метро.

- На городских улицах больше не будет гонок, которые устраивают маршрутки, чтобы первыми занять остановки, - пообещал руководитель.

Представители комитета по тарифам и комитета по транспорту подтвердили, что цены на общественный транспорт в 2020 году повысятся, но отметили, что тарифы и так были заморожены три года. Шведченко, в свою очередь, заметил, что в социальном транспорте продолжат действовать льготы и широкая линейка проездных билетов: полуторачасовой, суточный, месячный. В коммерческих маршрутках всем бы пришлось платить до 60 рублей, и возможности выбрать удобный тариф у людей не было, отметил Шведченко.

Всего к середине июля 2020 года необходимо закупить 1800 больших автобусов и 800 средних. Коммерческие предприятия должны вложить в них порядка 20 млрд рублей, которые город со временем амортизирует.

Для городской казны переход на новую транспортную систему, разумеется, тоже пройдет небезболезненно. Потратиться придется на целый комплекс мероприятий, от организации «умных остановок» до единого оформления автобусов. Согласно информации, озвученной заместителем председателя комитета финансов Сергеем Макеевым, расходная часть проекта бюджета на 2020 год из-за транспортной реформы должна увеличиться примерно на 11,3 млрд рублей. При этом покрыть чиновники планируют порядка 5 млрд. Макеев допустил, что дефицит регионального бюджета из-за этого увеличится.

- Надо понимать, что на сегодняший момент реального механизма взимания платы коллегами не предложено. Гарантировать, что 5 млрд в бюджет поступят, тоже достаточно сложно, - добавил Макеев.

Комментируя эту реплику корреспонденту ЗАКС.Ру Шведченко заявил, что «Организатору перевозок» не нужно придумывать никакого механизма, потому что учреждение уже успешно собирает плату:

- На сегодняшний момент «Организатор перевозок» собирает выручку везде. Мы собираем выручку на всем наземном пассажирском транспорте, никто пока не жалуется. Мы перевозчикам ежедневно перечисляем сотни миллионов рублей. Не знаю, почему комитет финансов так говорит. Все собираем. Только сегодня отдаем перевозчикам, а теперь это будет поступать в бюджет.

Тем не менее, у Макеева нашлись и другие претензии. Он обратил внимание, что петербургские сторонники транспортной реформы часто приводят в пример Москву, где аналогичные преобразования прошли успешно. Однако, по словам представителя комитета финансов, в столице решение проблемы начали с реформы парковочных пространств и обсуждения вопроса развития железнодорожного транспорта.

- Мы три года подряд выделяли деньги на попытку провести мини-реформу в отдельно взятых районах. Можно было попробовать поэкспериментировать, условно, в Кронштадте, Петродворце и так далее. Убрать там маршрутки и работать с социальным транспортом. Коллеги в силу разных обстоятельств этого не делали. Поэтому сейчас - в омут с головой, - продолжил Макеев.

- Мы это делали, - крикнул с места председатель комитета по транспорту Головин.

- Я не буду рассказывать, что вы делали. Это разовые мероприятия, - ответил Макеев.

- Разовое мероприятие, против которого были все жители Кронштадта, - добавил кронштадтский депутат ЗакСа Александра Ходосок.

Из членов парламентской комиссии самую принципиальную позицию заняла коммунистка Ирина Иванова. Она назвала проект реформы «сырым» и заявила, что Смольный выдавливает с рынка представителей малого и среднего бизнеса, что приведет к уменьшению конкуренции и в конечном итоге - росту тарифов. Депутаты-единороссы хотя в целом и соглашались с необходимостью проведения реформы, но отмечали, что необходимо сделать так, чтобы она не привела к безработице и перебою с общественным транспортом. Многие из присутствовавших на расширенном заседании парламентариев отмечали, что к ним поступает значительное количество обращений граждан в связи с грядущей отменой маршруток.

Председатель комитета по транспорту Александр Головин, тем не менее, заявил, что не слышал о каких-то серьезных протестных настроениях, связанных с реформой. Он отметил, что сентябрьские публичные слушания прошли конструктивно. В то же время депутат Иванова рассказала, что на тех слушаниях, где была она, присутствовало только 30-40 человек.

Организовавший в Петергофе митинг за отсрочку транспортной реформы муниципальный депутат Илья Львов сообщил ЗАКС.Ру, что среди его соседей недовольство транспортными планами Смольного после слушаний не уменьшилось.

- Протестные настроения в Петергофе достаточно большие. Никаких изменений мы не видим. Остается тот же самый неудобный 343 автобус, который будет кататься по Петергофу. Создавать новые автобусные маршруты, которые бы повторяли маршруты маршруток, никто не планирует, а повторить маршруты №№ 423 и 103 просто требуется. Никто не планирует конечную станцию на Ленинском проспекте, что тоже требуется. Бояре объявили холопам свое мнение, а мнение холопов никого не волнует, - прокомментировал Львов

Петергофцы уже собрали более 500 подписей под петиций за то, чтобы реформа проходила не так резко. Львов ожидает, что удастся получить и 600 подписей земляков. Однако он признает, что среди жителей пригорода есть люди, поддерживающие отмену маршрутных такси, автомобилисты, которым все равно, но еще больше тех, кто вообще ничего не знает о транспортных планах городских властей на ближайшие полгода.

Сергей Еремеев

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