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18:59

Правозащитники требуют остановить ликвидацию движения Пономарева "За права человека"

фото ЗакС политика Правозащитники требуют остановить ликвидацию движения Пономарева "За права человека"

Правозащитники призывали остановить ликвидацию движения «За права человека» Льва Пономарева и прекратить давление на него, передает «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

Авторы заявления требуют, чтобы власти прекратили «любые формы давления на одну из старейших и авторитетнейших независимых правозащитных организаций страны». Они призвали Минюст отозвать иск о ликвидации движения и помочь организации с устранением «формальных нарушения для предотвращения подобного рода претензий в будущем».

Ликвидация должна применяться только тогда, когда устранить нарушение закона невозможно, и обществу наносится очевидный вред, подчеркнули правозащитники. «Для нас же очевиден огромный вред, который может причинить ликвидация Движения — как российскому обществу в целом, так и тысячам россиян, права которых оно успешно защищает на протяжении многих лет», - говорится заявление.

Среди подписавшихся – более сотни правозащитников – публицист Зоя Светова, член СПЧ Николай Сванидзе, руководитель «Агоры» Павел Чиков, правозащитница Светлана Ганнушкина и многие другие.

Минюст подал иск о ликвидации движения 15 октября. В феврале «За права человека» внесли в реестр иноагентов, с тех пор движение и Пономарева регулярно штрафовали на крупные суммы. За последние два месяца это случилось пять раз: штрафы составили 300 тысяч рублей для юрлица и 100 тысяч – для Пономарева.

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20:58    
Называть эту прозападную организацию "независимой" , значит нагло врать. И эта ложь не удивительна, если среди авторов заявления ярый русофоб-пятиколонник сванидзе, а публикует "новость" дождь, который давно должен быть закрыт.

20:46    
Сванидзе заступается - значит, точно твари окопались в этом движении!

20:28    
Минюст-браво! Давить прозападных мразей-русофобов надо безжалостно и беспощадно!

20:06    
минюст надо ликвидировать. Он должен заниматься правозащитой а не политическими репрессиями. А сейчас минюст против права - т.е. это не минюст а шайка бандитов.

19:07    
Круговая порука прозападных врагов России в действии! Русофобскую контору лёвы-гадёныша надо немедленно прикрыть для блага России и россиян!

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