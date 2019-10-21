Правозащитники требуют остановить ликвидацию движения Пономарева "За права человека"

Правозащитники призывали остановить ликвидацию движения «За права человека» Льва Пономарева и прекратить давление на него, передает «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

Авторы заявления требуют, чтобы власти прекратили «любые формы давления на одну из старейших и авторитетнейших независимых правозащитных организаций страны». Они призвали Минюст отозвать иск о ликвидации движения и помочь организации с устранением «формальных нарушения для предотвращения подобного рода претензий в будущем».

Ликвидация должна применяться только тогда, когда устранить нарушение закона невозможно, и обществу наносится очевидный вред, подчеркнули правозащитники. «Для нас же очевиден огромный вред, который может причинить ликвидация Движения — как российскому обществу в целом, так и тысячам россиян, права которых оно успешно защищает на протяжении многих лет», - говорится заявление.

Среди подписавшихся – более сотни правозащитников – публицист Зоя Светова, член СПЧ Николай Сванидзе, руководитель «Агоры» Павел Чиков, правозащитница Светлана Ганнушкина и многие другие.

Минюст подал иск о ликвидации движения 15 октября. В феврале «За права человека» внесли в реестр иноагентов, с тех пор движение и Пономарева регулярно штрафовали на крупные суммы. За последние два месяца это случилось пять раз: штрафы составили 300 тысяч рублей для юрлица и 100 тысяч – для Пономарева.