Один из фигурантов дела о брошенной в офис "Единой России" шашке покинул Россию

Один из обвиняемых по делу о брошенной в офис «Единой России» дымовой шашке, Алексей Кобаидзе, покинул Россию, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

По словам Пашкова, об отъезде своего подзащитного он узнал от следователя. Где сейчас находится Кобаидзе – неизвестно, у него отключен телефон.

Кобаидзе проходит по делу о вандализме, связанным с акцией у офиса «Единой России» в Ховрино в 2018 году. По версии следствия, активисты разбили ночью окно и кинули внутрь дымовую шашку. По этому же делу проходили Святослав Речкалов, Елена Горбань и Андрей Ейкин, в сентябре расследование приостановили.

Однако в 2019 году дело возобновили после задержания аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Ему и Кобахидзе предъявили обвинения по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).