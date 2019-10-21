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19:57

Фигуранта "московского дела" Чирцова оставили под арестом еще на три месяца

фото ЗакС политика Фигуранта "московского дела" Чирцова оставили под арестом еще на три месяца

Басманный суд Москвы продлил срок ареста фигуранту «московского дела» Никите Чирцову на три месяца, до 27 января 2020 года, передает «Новая газета». На тот же срок продлен срок следствия.

По мнению следователя, Чирцов может скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать расследованию. Его позицию частично поддержал прокурор, предлагая продлить срок ареста до 27 декабря. Адвокат Александр Борков просил перевести его подзащитного под подписку о невыезде.

Чирцов был задержан в Минске, в России его объявили в розыск. 1 сентября его доставили в Москву. 27 июля его задерживали на акции и через несколько дней оштрафовали на 12 тысяч рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). По версии следствия, на акции он умышленно толкнул полицейского в грудь, «причинив ему физическую боль».

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20:25    
На нары этого гадёныша Чирцова, и надолго! Пятёрочку минимум!

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