Член СПЧ Евдокимова: Из совета исключили тех, кто не нравился власти

Член Совета по правам человека и правозащитница Наталия Евдокимова считает, что исключенные президентом члены совета – это большая потеря. Своим мнением она поделилась в беседе с ЗАКС.Ру 21 октября. Евдокимова отметила, что часть членов СПЧ исключили из-за их отношений с властью.

- Первое, что хочу сказать, мне очень жаль, что из совета исключены такие люди, которые были лицом совета. Прежде всего, Федотов Михаил Александрович, Шаблинский Илья Георгиевич, Екатерина Михайловна Шульман, я с ней очень мало работала, но, во всяком случае, человек яркий, известный. То, что касается [адвоката Павла] Чикова, всемирно, международно-известный адвокат, тоже очень жаль. Но там хоть понятно, это были люди, которые видимо как-то не нравились власти, прежде всего, я думаю, администрации президента, - считает правозащитница.

При этом, по ее словам, это не относится к директору правозащитной организации «Восход» Евгению Боброву. Он не вмешивался ни в какие «политические разборки» и «просто пахал», считает Евдокимова.

Она отметила, что из новых членов совета знакома только с Уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой. Она ответственна и много сделала на своем посту, считает правозащитника. Другие назначения Евдокимова комментировать отказалась, так как не знакома с деятельностью новых членов СПЧ.

Она также сообщила, что полемика в организации сохранится.

- Если судить по тем людям, которые остались, мало того, что она (полемика – прим. ЗАКС.Ру) останется, она ещё и обострится. В том числе из-за исключений, - пояснила Евдокимова.

Напомним, ранее 21 октября президент России Владимир Путин снял с должности председателя Совета по правам человека Михаила Федотова. На его место назначен бывший ведущий Первого канала, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Также президент исключил из совета профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского, политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова и директора правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва. Вместо них в СПЧ Путин включил исполнительного директора МИА «Россия сегодня» Кирилла Вышинского, члена Общественной палаты России и президента Центра прикладных исследований и программ Александра Точенова, а также омбудсмена Татьяну Мерзлякову.

София Саттарова

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