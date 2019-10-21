Заключенные СИЗО "Кресты-2" признались в избиении сокамерника

Заключенные СИЗО «Кресты-2» в Колпино признались в избиении другого арестанта, однако отрицают обвинения в вымогательстве денег, передает ТАСС со ссылкой на представителя управления Следственного комитета по Петербургу.

«Они признаются, что избивали, но заявляют, что деньги не требовали», - сказал сотрудник СК.

Ранее проект Gulagu.net опубликовал фото, видео и заявление, в котором говорилось о существовании нескольких «пресс-хат» в СИЗО «Кресты-2». В этих камерах, утверждали правозащитники, завербованные «активисты» из числа заключенных пытали и избивали других арестантов под покровительством сотрудников изолятора. Во ФСИН позже заявили, что заснятый на видео конфликт разгорелся из-за сигарет.

После этого во ФСИН сообщили о том, что нарушений в работе СИЗО выявлено «выше крыши». Позже в службе подтвердили факты избиений и вымогательства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.