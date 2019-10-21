Новый глава СПЧ Фадеев пообещал разобраться с игнорированием жалоб потерпевших на митингах

Валерий Фадеев, возглавивший Совет при президенте по правам человека, заявил, что собирается поставить вопрос перед правоохранительными органами, почему они не реагируют на обращения участников митингов в Москве, к которым применяли физическую силу, передает «Интерфакс».

По словам Фадеева, он обсуждал с коллегами вопрос о митингах, в том числе и «обращения тех, кто считает себя пострадавшими». «Есть обращения в соответствующие органы и Следственный комитет. Эти обращения не получают ответа никакого. Я не юрист, но это явное нарушение процедур. Почему они нарушаются - хотелось бы понять», - сказал Фадеев.

Он подтвердил, что намерен поговорить с правоохранителями об этом. «Только соблюдая процедуры, можно надеяться на справедливый исход для всех», - подчеркнул Фадеев.

Фадеев стал главой СПЧ 21 октября, сменив на этом посту Михаила Федотова. Последний освобожден от должности главы СПЧ из-за достижения 70-летия.

Из состава совета исключены политолог Екатерина Шульман, руководитель «Агоры» Павел Чиков, профессор ВШЭ Илья Шаблинский и другие. Член СПЧ Наталья Евдокимова считает, что это – большая потеря, и часть ее коллег исключили из-за того, что они «нравились власти».

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