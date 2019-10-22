Новый глава СПЧ: Я понимаю реакцию властей на проведение незаконных митингов

Глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев в интервью «Известиям» заявил, что он выступает против несогласованных митингов и понимает реакцию властей на их проведение.

«Я категорически против проведения несогласованных митингов и шествий. Российское законодательство позволяет проводить публичные акции. А незаконные манифестации неуместны, тем более в Москве. Повторяю: я понимаю реакцию властей на проведение незаконных митингов. Подобная реакция часто встречается и в других странах, ничего удивительного тут нет», – сказал Фадеев.

По словам Фадеева, в случае с нарушениями на митингах «важна не политическая оценка событий, а оценка хода юридических процедур». Он напомнил, что участники протестов жаловались в правоохранительные органы на применение силы к ним, но их заявления не принимают.

«Почему они [заявления] не принимаются? Это процедура, установленная законом. Почему она не соблюдается — важная тема. Если процедуры не соблюдаются, меньше шансов достичь справедливого решения», - считает Фадеев.

По его мнению, важная проблема для СПЧ – это социальные и экономические права россиян, например, неравенство в зарплате разных социальных групп.

«Почему у нас врачи в разных регионах получают разную зарплату, которая начисляется от средней по субъекту Федерации? Военные получают одинаковую зарплату, а врачи разную — это как? Вот таких вопросов, касающихся неравенства в России, очень много. И, мне кажется, что это важная проблема для СПЧ», - пояснил Фадеев.

Фадеев стал главой СПЧ 21 октября, сменив на этом посту Михаила Федотова. Последний освобожден от должности главы СПЧ из-за достижения 70-летия.

Из состава совета исключены политолог Екатерина Шульман, руководитель «Агоры» Павел Чиков, профессор ВШЭ Илья Шаблинский и другие. Член СПЧ Наталья Евдокимова считает, что это – большая потеря и часть ее коллег исключили из-за того, что они «не нравились власти».

Акции протеста в Москве прошли в июле-августе, протестующие требовали допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Самые крупные акции состоялись 27 июля и 3 августа в центре столицы. В каждый из этих дней были задержаны более 1000 человек, в общей сложности более сотни получили травмы разной степени тяжести из-за действий правоохранителей, которые применяли спецсредства.

Правоохранительные органы отказывают постарадавшим в проведениях проверок против своих сотрудников. Следственный комитет счел правомерным применение физической силы к дизайнеру Константину Коновалову – одному из первых задержанных 27 июля. Его задержали за несколько часов до начала акции, когда он вышел на прогулку. Правоохранители повалили его на асфальт, сломав ногу. Несмотря на то, что митинг не начался и пробежка Коновалова к нему не относилась, ему вменили участие в несогласованной акции.

Задержанную после акции 10 августа Дарью Сосновскую ударил в живот полицейский, который вел ее к автозаку. Личность полицейского неизвестна до сих пор. Сосновская подала заявление в СК, но спустя месяц следователи неожиданно перенаправили материалы в Росгвардию для проверки действий полицейских, результат проверки до сих пор неизвестен. 21 октября Сосновская подала на СК в суд.

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