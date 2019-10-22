Муниципалы сняли мультфильм про охоту с вертолета за неубравшим собачьи фекалии петербуржцем

Муниципальные депутаты сделали социальный анимационный ролик, в котором владельца собаки, не убравшего за своим питомцем на прогулке, едва не расстреляли с вертолета.

По словам депутата МО «Петровский» Дмитрия Ильковского, идея сделать такое видео пришла после общегородского субботника. С помощью него депутаты решили призвать владельцев собак «исполнять свою обязанность»: «соблюдать чистоту при выгуле собак и убирать за ними экскременты».

По сюжету молодой человек забывает убрать за собакой на прогулке, за ним по сигналу вылетает вертолет с военного аэродрома Левашово и целится в него. Испугавшись, парень берет со стойки в парке пакеты для уборки, и все налаживается.

В разговоре с ЗАКС.Ру Ильковский пояснил, что действие ролика происходит в Купчино, поскольку там парков больше, и вертолету в «уплотнительной застройке центра города будет не развернуться». «Но вообще вертолет, грубо говоря, это быстрое реагирование административного аппарата на нарушение», - уточнил муниципал.

Общегородской субботник в Петербурге прошел 19 октября.

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