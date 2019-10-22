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11:20

Шульман: Все, что вы теперь будете слышать об СПЧ, лишено значения

фото ЗакС политика Шульман: Все, что вы теперь будете слышать об СПЧ, лишено значения

Политолог Екатерина Шульман, посмеиваясь в камеру на своем YouTube-канале, назвала свое исключение из президентского Совета по правам человека "некой смесью дня рождения и похорон". До того, как встетиться на прощальном чаепитии, ей позвонили информированные источники и сообщили, что, за исключением отставленного главы СПЧ Михаила Федотова, все остальные члены продолжат свою работу в прежнем качестве. Однако ожидания не оправдались. Узнав, наконец, что она подлежит исключению, ученый почувствовала "эйфорию, которую постаралась как-то сдержать".

"Структуру эту, надо признать, мы совместными усилиями разгрохали, больше ее не будет. Вы об этом Совете больше ничего не услышите, а то, что услышите, не будет иметь значения", - с удовлетворением призналась политолог.

Она трактует произошедшее не как закручивание гаек ("запретите это проклятое выражение"), а как окончательное нежелание власти что-либо вообще слушать, стремление к абсолютной тишине.

"Это соответствует возрасту и состоянию здоровья всей нашей политической машины, она такова, она не молоденькая, не хочет, чтобы ее тыкали пальцем и пугали громкими звуками. Имеет право, это нормально", - считает доцент РАНХиГС.

По мнению Шульман, ей повезло больше остальных, поскольку ей не придется, находясь в Совете, разбавленном новыми людьми и претерпевшем отставки, оправдываться и объяснять, почему она не уходит в знак протеста.

Напомним, ранее 21 октября президент России Владимир Путин снял с должности председателя Совета по правам человека Михаила Федотова. На его место назначен бывший ведущий Первого канала, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Помимо Шульман президент исключил из совета профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского, руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова и директора правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва. Вместо них в СПЧ Путин включил исполнительного директора МИА «Россия сегодня» Кирилла Вышинского, члена Общественной палаты России и президента Центра прикладных исследований и программ Александра Точенова, а также омбудсмена Татьяну Мерзлякову. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил произошедшее дежурной ротацией кадров, несмотря на то, что Шульман состояла в СПЧ всего несколько месяцев.

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13:02    
12:33 СПЧ, и раньше, не столько защищал права россиян, сколько кудахтал по каждому случаю демонстративных преступлений режима, обращаясь с нижайшими просьбами к главному источнику этих преступлений. Сегодня "лицом" этого бессмысленного органа стали Фадеев и Брод. Путин думает, что он рвёт с "либерализмом", на самом деле он разрывает связь с остатками осмысленности и порядка в России, в пользу милитаристского угара, кланово-коррупционного беспредела во власти, БДСМ-ГЕОПОЛИТИКИ и разрушения государственности различными фашизоидными психопатами.

13:01   Игорь  
12-48 Не понятно зачем они этот режим в 96 волоком опять втащили в Кремль?..

12:48    
11:37 Всё правильно. Тех, кто понимает, радует, что сислибы всё меньше имеют возможность спасать от глупостей и прикрывать полуфашистский режим.

12:33    
СПЧ должен защищать исключительно ПРАВА миллионов адекватных россиян на спокойную жизнь от подрывников стабильности и гос.безопасности России из прозападной "пятой колонны"! Надо заботиться о комфорте десятков миллионов россиян, а не защищать права каких-то прозападных мразей-врагов России! Если враг не сдаётся, то его уничтожают! Классика военно-политического жанра!

11:37   Игорь  
Странная тяга к совку,
Тех, что клеймили Советы?!..
Убыло вас в том полку,
Радовать вас должно это…

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