ФСИН сигнализировала о рекордно малом числе зэков в истории РФ

В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили о том, что в нынешнем году количество заключенных в стране снизилось на 6 процентов, к 1 октября составив 434 403 человека.

Если брать выкладку по регионам, то заметнее всего снизилось число отбывающих реальный срок в Свердловской области, Пермском и Красноярском крае.

"Численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории РФ", - гласит сообщение пресс-службы ведомства.

Согласно новейшей официальной информации, по сравнению с 2018 годом снизилось также и число содержащихся в следственных изоляторах: по состоянию на 1 октября такую меру пресечения всего по стране избрали для 98,3 тысяч фигурантов различных дел.