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11:57

Дело Серебренникова поступило в суд для рассмотрения заново

фото ЗакС политика Дело Серебренникова поступило в суд для рассмотрения заново

В Мещанский суд Москвы поступили материалы дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова для повторного рассмотрения, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря суда Юлии Котоминой, в течение 30 суток дело будет распределено судье. В такой же срок назначат первое судебное заседание.

Мещанский суд в сентябре постановил вернуть дело в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении и отменил меры пресечения Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии». Однако в октябре Мосгорсуд отменил это решение.

Сотрудников «Седьмой студии» обвиняли в растрате выделенных на постановку спектаклей бюджетных средств. Своей вины Серебренников не признавал, утверждая, что его оговорила бухгалтер театра Нина Масляева, заключившая сделку со следствием. Из материалов следовало то, что сотрудники театра похитили 133 млн рублей государственных денег, выделенных на проект «Платформа». 

Финансовая экспертиза показала, что рыночная стоимость проекта «Платформа» составляла 260 млн рублей, а с учетом налогов и иных затрат превысила 300 млн. При этом Минкульт выделил из госбюджета на его реализацию только 216 млн. Таким образом, проект окупился за счет личных вложений подсудимых.

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14:37    
Тролля-русофоба Сашу в сафари-тур "Ливия-Судан-ЦАР-Конго" (в качестве мишени)!

12:19    
Мошенника-русофоба Серебренникова на нары!

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