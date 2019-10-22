Антимонопольщики успокаивают россиян, опасающихся подорожания гречки

Руководство петербургского управления ФАС поспешило развеять слухи о грядущем резком росте цен на гречневую крупу, якобы ожидающем россиян в самое ближайшее время и уже отчасти начавшемся. Сведения, подхваченные прессой и социальными сетями, недостоверны и безосновательны, гласит позиция ведомства. По их статистике, за первую неделю октября крупа подорожала меньше, чем на 1 процент, а в августе средняя цена продукта и вовсе снижалась на 9 процентов.

"Санкт-Петербургское УФАС России на постоянной основе проводит мониторинг цен на социально-значимые продукты питания в число которых входит и гречневая крупа. В настоящее время мы не видим резкого повышения розничных цен на этот продукт питания в Петербурге", - заявил замначальника городского филиала контрольного ведомства Вячеслав Тукаев.

По мнению специалистов, имеет место циничная манипуляция: паника создается искусственно и на пустом месте, в результате чего цены действительно начинают расти, но никак не наоборот. Нечто подобное наблюдалось на отечественном рынке в 2014 году, напоминают антимонопольщики.