Федотов продолжит работать с СПЧ в качестве эксперта

Бывший председатель Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов заявил, что готов продолжить работу в качестве эксперта совета, передает «Интерфакс».

Федотов сожалеет о том, что из состава СПЧ вышло несколько его членов, которых он назвал очень хорошими экспертами. «Они также останутся экспертами совета, как и я. Как эксперт - конечно, готов участвовать», - сказал Федотов.

Он подтвердил, что планирует возглавить кафедру ЮНЕСКО в ВШЭ и продолжить работу профессором факультета права. По словам Федотова, новая кафедра в вузе может появиться до конца года. В ближайшее время он намерен передать новому главе СПЧ Валерию Фадееву все материалы, проекты докладов и рекомендации.

Фадеев ранее заявил, что намерен привлекать Федотова к работе в качестве эксперта. В соответствии с положением СПЧ каждый член совета автоматически становится экспертом, выходя из него.

Федотов 21 октября был освобожден от должности главы СПЧ из-за достижения 70-летия. В тот же день из состава совета исключили политолога Екатерину Шульман, руководителя «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского и других.

Член СПЧ Наталья Евдокимова считает, что это – большая потеря, и часть ее коллег исключили из-за того, что они «не нравились власти». Фадеев в первом интервью на новом посту, говоря о летних митингах в Москве, заявил, что «незаконные манифестации неуместны» и он «понимает реакцию властей» на них.

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