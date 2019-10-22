Жизнь новоселов Московского района отравляет газораспределительная станция

Проблема новоселов строящегося между Пулковским и Московским шоссе комплекса "4you" передалась новоселам соседнего ЖК "Светлый мир", сообщается в паблике общественного движения "Красивый Петербург". Суть в том, что на территории между высотными корпусами домов работает старая газораспределительная станция, регулярно производящая неприятные гул и запах и существующая для нужд котельной.

Роспотребнадзор обещал, что деятельность станции, расположенной в специальной будке, прекратится к 1 октября, однако этого не случилось и по сей день даже после неоднократных напоминаний.

Осознав, что пользы от обращений к чиновникам мало, местные жители начали массово жаловаться в прокуратуру.

Фотографии: "Красивый Петербург"

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