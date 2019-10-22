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13:51

Митинг против переезда СПбГУ перенесли в Екатерингофский парк

фото ЗакС политика Митинг против переезда СПбГУ перенесли в Екатерингофский парк

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности согласовал новое место проведения митинга против переноса Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкинский район. Об этом ЗАКС.Ру 22 октября сообщил один из организаторов акции, представитель «Яблока» Владимир Молодоженя.

По его словам, проведение митинга согласовали в парке «Екатерингоф» на 14:00 27 октября. Комитет обещал предоставить сцену для акции, добавил организатор.

-  Сегодня с утра у нас состоялась встреча с администрацией, с комитетом по законности и правопорядку. И приняли компромиссное решение перенести митинг в Екатерингофский парк, так как он более приспособлен для данного мероприятия. Нам пообещали, что будет предоставлена сцена, - рассказал Молодоженя. 

Ранее акцию планировали провести на пересечении улиц Кораблестроителей и Мичманской. Там условия для этого неблагоприятные: грязно и далеко от метро, сообщил «яблочник».

Он также рассказал, что организаторы митинга решили отозвать иск к комитету за отказ согласовывать акцию. Изначально заявку на акцию подали на три площадки: Пионерскую площадь, площадь Ленина и у Балтийского дома. На последних двух площадках будут проходить другие мероприятия, заявило ведомство Смольного организаторам. На Пионерской площади из-за близости стоматологической клиники проведение митингов запрещено, пересказал аргумент комитета Молодоженя. Он добавил, что иск решено отозвать из-за достигнутого компромисса по Екатерингофскому парку и после совещания с юристами организаторов.

София Саттарова

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17:41    
15.15 Один из них.

16:52    
15.15
Стране нужны герои,  а нарожали mudakov.

15:15    
Предлагаю вместо митинга провести круглый стол в любом приличном ресторане. Все расходы должен взять на себя депутат Вишневский! Тогда от желающих не будет отбоя!!! Да и власти вряд ли откажут в таком формате....

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