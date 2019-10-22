Главу Ростехнадзора по СЗФО оставили под домашним арестом

Горсуд Петербурга продлил сроки домашнего ареста главе северо-западного управления Ростехнадзора Григорию Слабикову и его дочери Елене до 11 января 2020 года, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Также суд разрешил подсудимым гулять за пределами дома. Слабикову разрешены прогулки длительностью в шесть часов, Слабиковой – до семи. Пока они знакомятся с материалами дела, объем которых составляет 188 томов.

Слабикова обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, он покровительствовал нескольким строительным саморегулируемым организациям за материальное вознаграждение, которое выводил через компанию «Норд-Вест Капитал» с 2012 по 2016 год. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей.