По требованию ФНС банки блокируют счета "Ленфильма"

Сотрудники Федеральной налоговой службы разослали в два банка (ВТБ и "Райфайзен") требования заблокировать по два счета, принадлежащих киностудии "Ленфильм", пишет ТАСС на основании изученной базы данных ФНС.

В ВТБ подтвердили эту информацию, добавив, что банк заблокировал счета "вынужденно". От банка "Райффайзен" пока нет ответа.

Отметим, в сентябре появились сообщения о том, что президент Владимир Путин внял убедительной просьбе режиссера Федора Бондарчука, желавшего, чтобы государство помогло "Ленфильму" возместить долг в 1,53 млрд рублей, и передал ее своим подчиненным. Кредит на соответствующую сумму киностудия взяла у ВТБ в 2013 году сроком на 10 лет под поручительство правительства России. Эти деньги были необходимы для технических и строительных целей и нужд.