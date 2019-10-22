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14:54

Шлосберг: При Путине место прав и свобод человека - в прихожей у половичка

фото ЗакС политика Шлосберг: При Путине место прав и свобод человека - в прихожей у половичка

Политик, лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг на собственном YouTube-канале прокомментировал указ президента о выходе из СПЧ известных общественных фигур (Михаила Федотова, Екатерины Шульман, Павла Чикова и других). Отметив, что пятеро "изгнанников" много сделали для его партии, он попытался интерпретировать указ и объяснить, что именно с помощью него говорится гражданам.

Изгнанных из СПЧ членов Шлосберг воспринимает как людей, "вышедших на волю", а поступок президента Владимира Путина - как по-своему честное действие, как избавление "от ненужных фиговых листков", как тотальную откровенность.

"Дело в том, что он лично дал своим указом понять, что права и свободы человека и гражданина никоим образом не могут ассоциироваться с ним и указал им место в Российской Федерации. Место это - в прихожей у половичка, с низко опущенной головой, позвоночником в форме знака вопроса - "чего изволите, Владимир Владимирович, мы тут, ваши официанты, вот у нас полотенчико через руку, чего принести-с, какое пятнышко оттереть-с?"

Лев Шлосберг

Далее политик взял за труд зачитать несколько цитат, принадлежавших в разные годы новому председателю СПЧ Валерию Фадееву, в которых тот, в частности, проявляет открытую нетерпимость к оппозиции и предлагает всем недовольным "убираться вон".

Напомним, два указа Путина от 21 октября предусматривают замену главы совещательнго органа Михаила Федотова на Валерия Фадеева, а также исключение из состава СПЧ политолога Екатерины Шульман, правозащитников Павла Чикова, Евгения Боброва и профессора ВШЭ Ильи Шаблинского.

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15:16    
Будем надеяться, что Путин досрочно оставит пост президента и на его место сядет Шойгу, все ЧВК расформируют, Пригожин уедет на ПМЖ в ЦАР, а Бортников уйдёт на заслуженную пенсию.

15:07    
Будем всё-таки надеяться, что Путин в ближайшее время условно размажет по стенке прозападную "пятую колонну", искоренит это зло в России! Трудовой народ России такое решение поддержит, как с ликованием поддержал в 30-е годы чистку СССР от врагов народа!

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