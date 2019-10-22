Взгляды центрального и петербургского управлений ФАС на подорожание гречки разнятся

Спокойствие петербургских антимонопольщиков, утверждающих, что ситуация на рынке гречневой крупы стабильная и что цены не растут, не разделяют их коллеги из федерального управления ФАС, сообщает агентство RNS.

"Действительно в отдельных регионах наблюдается рост цен на гречневую крупу (от 5 до 29 %). Однако, фактов нарушения антимонопольного законодательства в этих регионах не выявлено", - приводятся слова представителя контрольного ведомства, Анны Мирочиненко.

Согласно закону о торговле, если за месяц какой-либо из социально важных товаров дорожает не менее, чем 30 процентов в среднем, то у правительства есть право установить максимально допустимую цену, однако, напоминает чиновница, в новейшей истории России этим инструментом еще не пользовались.

В свою очередь, в тот же день 22 октября тщательно мониторящее рынок и ценообразование петербургское управление ФАС призвало граждан не беспокоиться на эту тему, поскольку, по их расчетам и наблюдениям, для этого не имеется ни малейших оснований.